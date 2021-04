Adeguamento sismico per le scuole don Mazzoni di Corlo

Sarà presto completato l’iter per il progetto esecutivo per l’adeguamento sismico delle scuole don Mazzoni di Corlo, che ospitano dieci classi della primaria e una sezione del nido Alice.

I lavori riguarderanno le strutture orizzontali in elevazione e in fondazione, con l’aggiunta di armature, e le strutture verticali dove specialmente nel caso delle murature si prevedono interventi attraverso l’esecuzione di intonaco armato.

Per le aperture, si prevedono cerchiature in acciaio mentre, per quanto riguarda la copertura, si prevedono la demolizione e la completa ricostruzione della stessa.

Il costo dell’intervento è di 1 milione e 200mila euro, dei quali 840 mila finanziati dal Ministero. Non appena sarà pubblicato il decreto ministeriale, sarà dunque possibile bandire la gara per l’affidamento dei lavori.

Afferma il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche Simona Sarracino: “Desideriamo confermare con forza la centralità della scuola nell’operato dell’Amministrazione formiginese. Scuola intesa non soltanto nell’aspetto qualitativo della proposta ma anche nei termini della sicurezza, degli ambienti e degli edifici”.