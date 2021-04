Carpineti: parziali chiusure sulla Sp 76

La Provincia di Reggio Emilia informa che per completare, con la nuova asfaltatura, i lavori in corso sulla Sp 76 “Carpineti – Castello – Colombaia”, in comune di Carpineti, da giovedì 14 a sabato 16 aprile saranno effettuare chiusure al traffico di alcuni tratti, in base all’andamento del cantiere. I provvedimenti saranno adottati dalle 8 alle 13 e dalle 14,15 alle 18 e, in caso di maltempo i lavori, slitteranno alla prima data utile. In ogni caso sarà garantito il transito di scuolabus e autobus di linea. Queste le deviazioni al traffico che, di volta in volta, verranno adottate ed opportunamente segnalate. Le chiusure e le deviazioni verranno segnalate con l’avanzare dei lavori.

Nel primo tratto da Castello a incrocio per Villa Prara-Pontone: per chi proviene da Villa Prara-Pontone e deve andare a Carpineti: sulla SP 76 verso Savognatica indi svolta all’incrocio con la strada comunale via Santa Caterina, proseguendo per via San Michele arrivando sulla SP 7 prendendo la direzione Carpineti; per chi proviene da Carpineti e deve andare a Villa Prara: sulla SP 7 direzione Baiso indi svolta all’incrocio con la strada comunale via San Michele, proseguendo per via Santa Caterina, arrivando sulla SP 76 prendendo la direzione Villa Prara-Pontone.

Nel secondo tratto da incrocio per Villa Prara-Pontone a incrocio per Savognatica: per chi proviene da Savognatica e deve andare a Carpineti, Villa Prara e Pontone: sulla SP 76 direzione Colombaia indi svolta all’incrocio con la strada comunale via Santa Caterina, proseguendo per via San Michele arrivando sulla SP 7 prendendo la direzione Carpineti; per chi proviene da Villa Prara-Pontone e Carpineti e deve andare a Savognatica-Colombaia: sulla SP 7 direzione Baiso indi svolta all’incrocio con la strada comunale via San Michele, prosegue per via Santa Caterina, arrivando sulla SP 76 prendendo la direzione Savognatica o Colombaia.

Nel terzo tratto da incrocio per Savognatica a incrocio per via Santa Caterina: per chi proviene da Villa Prara-Pontone, Savognatica e Carpineti e deve andare a Colombaia: sulla SP76 verso Carpineti indi sulla SP 7 direzione Baiso, svolta all’incrocio con la strada comunale via San Michele, prosegue per via Santa Caterina, arrivando sulla SP 76 prendendo la direzione Savognatica;

per chi proviene da Colombaia e deve andare a Carpineti Villa Prara-Pontone o Savognatica: sulla SP 76 direzione Colombaia indi svolta all’incrocio con la strada comunale via Santa Caterina, proseguendo per via San Michele arrivando sulla SP 7 prendendo la direzione Carpineti.

Nel quarto tratto da incrocio per via Santa Caterina a incrocio per Vesallo: per chi proviene da Colombaia e deve andare a Carpineti: sulla SP 19 direzione Ponte Secchia indi svolta all’incrocio sulla SP 64 direzione Valestra fino all’incrocio con la SP 7 proseguendo per Carpineti; per chi proviene da Carpineti, Villa Prara-Pontone, Savognatica e deve andare a Colombaia: sulla SP 7 direzione Baiso indi svolta all’incrocio con la SP 64 per Valestra, proseguendo fino alla SP 19 prendendo la direzione per Colombaia.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.