F1, Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna: Charles e Carlos quarto e quinto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna al quarto e al quinto posto rispettivamente.

Strategia vanificata. Il bottino di giornata, buono e che conferma il buon lavoro fatto durante l’inverno, avrebbe anche potuto essere più importante se non fosse stato per l’ingresso della Safety Car, poi trasformata in sospensione con bandiera rossa, a metà corsa che ha vanificato il vantaggio che Charles, secondo in quel momento, aveva sugli inseguitori. Dopo il restart, Charles è stato sorpassato da Lando Norris e poi da Lewis Hamilton chiudendo quarto. Carlos, partito undicesimo, ha invece rimontato fino a un brillante quinto posto.