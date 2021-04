A Bologna e provincia sono 295.960 le persone vaccinate, 215 i nuovi contagi

Sono 203.856 le prime vaccinazioni e 92.104 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 22 aprile. In totale 295.960. Mentre salgono a 148.170 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.

Da lunedì 26 aprile anche nell’area metropolitana bolognese si aprono le agende per le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei cittadini dai 65 ai 69 anni. Per i nati dal 1952 al 1956 sarà quindi possibile fissare l’appuntamento utilizzando i consueti canali disponibili: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it) oppure telefonando al numero 800 88 48 88.

Per quanto riguarda i 215 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 163 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 31 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 attraverso i test per categoria, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 13.

Tra i 215 nuovi contagi, 130 sono inseriti in focolai e 85 sono sporadici. Due casi sono importati da altre Regioni, nessuno dall’estero.