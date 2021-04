Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 24 aprile

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità estesa presente sulla pianura oltre il fiume Po. Temperature minime in lieve diminuzione, specie sui settori orientali, con valori generalmente compresi tra 7 e 9 gradi nei centri urbani, ma inferiori di 3/4 gradi in aperta campagna; massime in lieve aumento, comprese tra i 16/17 gradi della fascia costiera e i 20/21 gradi della pianura interna. Venti deboli in prevalenza orientali, con rinforzi sul mare al largo, in rotazione in serata dai quadranti meridionali. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)