Pallacanestro Scandiano, C Silver maschile: l’Emil Gas riceve al PalaRegnani l’Atletico Basket (sabato 24, h.18)

Dopo quasi un mese, l’Emil Gas torna a calcare il parquet. Tra turno di riposo, sosta per le festività pasquali e rinvio del derby con Correggio, è difficile trovare continuità, ma in un campionato “strano” come quello di quest’anno bisogna abituarsi. Di certo c’è che, dopo le sconfitte onorevoli contro le due big del torneo, Zola Predosa e Fortitudo, gli uomini di coach Baroni hanno voglia di ritrovare il feeling con la vittoria, al cospetto di una diretta rivale per la salvezza come l’Atletico Basket, che sarà avversario sul campo di casa del PalaRegnani. Il match d’andata vide i bianco-blu imporsi 75-61, ma gli ospiti promettono battaglia.

Turno di riposo, invece, per la B femminile: la prima fase del campionato è terminata nel modo migliore, con le due vittorie conquistate nel recupero con il Tigers Parma e nel derby con Puianello. Dopo un periodo di naturale apprendistato nella nuova categoria, le ragazze di coach Piatti hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo a disputare due gare di altissimo livello, riuscendo a sopperire agli inevitabili momenti di difficoltà con grinta e gioco di squadra. L’1 maggio parte la seconda fase sul campo di Cavezzo: siamo certi che Fedolfi e compagni venderanno cara la pelle.

(Ufficio Stampa Pallacanestro Scandiano)