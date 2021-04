San Martino in Rio: padre ucciso a martellate, madre trovata con tagli ai polsi. Figlio fermato dai carabinieri

Alle ore 17:00 di ieri, a San Martino in Rio, all’interno dell’abitazione di proprietà, è stato trovato cadavere Paolo Eletti, 58enne, attinto da martellate al cranio. Riversa su un divano poco distante è stata trovata in stato di semi coscienza la moglie Sabrina Guidetti, 54enne, con tagli ai polsi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice rosso, in pericolo di vita ed al momento stabile ma in coma farmacologico. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, Marco, 33enne, in stato di shock.

Questa mattina è stato disposto il fermo per omicidio e tentato omicidio del ragazzo, interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale e del PM di turno Dr.ssa Giannusa Piera e dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia, in ragione di numerose incongruenze tra il racconto e le risultanze indiziarie. Il movente legato verosimilmente a interessi patrimoniali. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.