Due giorni fa, nel corso di un servizio teso a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Modena viale Tassoni, hanno proceduto al controllo di due giovani lungo via Jacopo da Porto sud. Nella circostanza uno dei due – un ventenne modenese – è stato trovato in possesso di 6,7 g di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura quale detentore per uso personale di sostanze stupefacenti.