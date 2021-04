Croce Verde dona un nuovo strumento alla Pediatria del Santa Maria Nuova

Un nuovo, importante strumento è da pochi giorni in dotazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Nuova. Si tratta di un monitor multiparametrico portatile, che è stato donato da Croce Verde Reggio Emilia. È un risultato raggiunto attraverso le donazioni dell’inverno scorso, in particolare le offerte ricevute per i panettoni e il nuovo calendario Croce Verde.

Alla consegna del nuovo monitor hanno partecipato il Presidente della Pubblica Assistenza reggiana Rolando Landini insieme ad alcuni volontari, il Direttore del Dipartimento materno – infantile Dottor Alessandro De Fanti, la Responsabile Infermieristica e Tecnica Nicoletta Vinsani.

Afferma Rolando Landini: “Consideriamo da sempre parte importante della nostra mission e dei nostri valori essere a fianco dell’Ausl e dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, e attraverso di essi alla comunità reggiana. Un circuito virtuoso, dato che abbiamo la possibilità di farlo proprio grazie al sostegno che la stessa comunità continua a dimostrarci. Nei confronti del Dipartimento materno – infantile poi abbiamo un particolare occhio di riguardo. Questo nuovo monitor multiparametrico portatile è uno strumento prezioso, che consente di leggere in tempo reale i parametri vitali dei pazienti, bambini ma anche adulti. Fornisce indicazioni su pressione sanguigna, saturazione dell’ossigeno, respirazione, elettrocardiogramma e temperatura del paziente”.