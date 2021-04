Ex Reggiane: ancora uno spacciatore allontanato

L’azione quotidiana del posto della Polizia di Stato distaccato “Turri”, è da diverso tempo integrata da una serie di servizi di controllo straordinario del territorio interforze, predisposti dal Questore e volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché votati a restituire alla vivibilità dei cittadini alcune aree urbane in un’ottica di contrasto al degrado.

In tale contesto ieri, 27 aprile 2021, in piazzale Europa, personale del citato posto di Polizia ha intercettato un gruppo di cittadini stranieri che sapeva essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla loro vista, alcuni si sono dati alla fuga. Ma gli agenti sono riusciti a fermare due di loro: N.M., classe ’98, all’esito del controllo risultato destinatario del provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia e I.W. classe ‘86, risultato colpito da provvedimento di espulsione.

Gli stranieri sono stati affidati agli operatori della Polizia di Stato del locale ufficio immigrazione che, dopo un approfondito screening sulle persone, hanno finalizzato l’attenzione sul cittadino straniero I.W., gravato da numerosi precedenti di polizia per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Accertata la pericolosità del soggetto, gli agenti hanno istruito la pratica per il suo collocamento in un CPR. Il dipartimento della P.S. interessato direttamente dal Questore, ha disposto l’accompagnamento del pericoloso presunto spacciatore presso il CIE di Gradisca di Isonzo, per la successiva espulsione.

Grazie alla costanza nell’attuazione di un capillare controllo del territorio è stato possibile raggiungere tale risultato operativo che risponde alle istanze della cittadinanza.