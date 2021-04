Screening Covid-19 sul territorio. Il camper sanitario attivo anche nei comuni della provincia di Bologna

Continua il viaggio del camper sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica sul territorio bolognese.

Dopo le prime tre tappe nelle zone di Bologna dove la circolazione del virus è rimasta più elevata nelle ultime settimane – Giardini Margherita, Lunetta Gamberini e CentroBorgo – ora il camper si sposta verso la provincia con altre tappe, la cui prima sarà venerdì 30 aprile a Monghidoro, per mantenere alta l’attenzione e sperimentare interventi in serie in diversi contesti.

Gli operatori sanitari dell’Azienda USL di Bologna saranno presenti nelle piazze, nei mercati comunali e presso comunità specifiche per sensibilizzare i cittadini a mantenere correttamente i comportamenti utili a minimizzare il rischio di contagio e offrire l’esecuzione di tamponi rapidi antigenici e molecolari per intercettare precocemente nuovi casi di Covid-19.

Nelle prime tre tappe nel comune di Bologna sono stati eseguiti 726 tamponi tra antigenici e molecolari. Dalle prime due tappe sono emerse 5 positività al tampone molecolare di conferma, mentre non sono ancora disponibili gli esiti dei tamponi eseguiti mercoledì 28 al Centro Borgo.

Nelle scorse settimane, inoltre, il camper è stato impiegato anche in interventi di screening come scuole di ogni ordine e grado e centri di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale, oltre alle vaccinazioni anti-covid a domicilio.