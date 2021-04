Bagnaia chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez

Francesco Bagnaia ha segnato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP, in programma questo fine settimana sul circuito di Jerez de la Frontera, in Andalusia.

Quarto al termine della FP1 questa mattina, il pilota piemontese ha saputo sfruttare bene gli ultimi minuti disponibili della sessione di FP2 del pomeriggio, riuscendo a fermare il cronometro sull’1:37.209 e a conquistare il primo posto al termine della giornata del venerdì.

Jack Miller, diciassettesimo questa mattina in una sessione di FP1 caratterizzata da distacchi molto ravvicinati, è riuscito a migliorare di quasi un secondo il suo crono nel turno pomeridiano, chiudendo in dodicesima posizione la FP2 in 1:37.965, a 756 millesimi dal compagno di squadra.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 1° (1:37.209)

“Jerez è una pista che mi piace molto e che si adatta bene al mio stile di guida con la Desmosedici GP. Anche lo scorso anno ero stato veloce, ma quest’anno ho sicuramente compiuto un passo in avanti. Questa mattina, nonostante mi fossi trovato in difficoltà all’inizio con le basse temperature, dopo alcune modifiche sono riuscito a ritrovare il feeling con la mia moto e a segnare il quarto tempo. Nel pomeriggio, abbiamo invece lavorato sul ritmo di gara, prima con la gomma dura e poi con una gomma media usata, con la quale sono riuscito ad ottenere un buon tempo. Nei minuti finali della FP2, ho infine provato il time attack. Sono molto contento di come abbiamo lavorato finora, e fiducioso per le qualifiche di domani”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 12° (1:37.965)

“In generale è stata una prima giornata positiva: ho lavorato molto sul mio feeling con la Desmosedici GP, cercando di individuare il giusto ritmo per la gara, giro dopo giro. Purtroppo, nel time attack di questo pomeriggio ho commesso un errore nell’ultimo settore. Non siamo distanti e ora lavoreremo per cercare di migliorare ancora nella giornata di domani”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista domani, sabato 1 maggio, alle ore 9:55 locali per il turno di FP3, prima di disputare le qualifiche del Gran Premio di Spagna a partire dalle ore 14:10, al termine della FP4.