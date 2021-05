Camionista residente a Sassuolo trovato morto nella cabina del suo camion nel ravennate, aveva una fascetta al collo

Cornel Mihalache, 59enne di origine romena residente con la famiglia a Sassuolo è stato ritrovato morto ieri mattina a Ravenna, intorno alle 12.30, in via Bondi in zona Bassette all’interno di un camion. Aveva una fascetta tipo elettricista stretta attorno al collo. Sul camion nessun segno di colluttazione. Sul posto la polizia e la scientifica per i rilievi del caso. Presenti anche il pm di turno e il procuratore capo. In attesa degli esiti dell’autopsia gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Pare che l’uomo fosse arrivato nella zona portuale di Ravenna giovedì sera per scaricare merce. Venerdì mattina il suo datore di lavoro, insospettito dal fatto che non rispondesse più al cellulare, ha dato l’allarme.