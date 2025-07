Proseguono i controlli anticrimine di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale nei parchi cittadini, come disposto dal Prefetto di Modena in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con mirati servizi di vigilanza e pattugliamenti anche appiedati, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta negli ultimi giorni, che ha interessato i parchi XXII Aprile, Ducale e Novi Sad, ha permesso di identificare 223 persone, di cui 116 stranieri, 4 denunciati in quanto risultati irregolari sul Territorio Nazionale.

Quest’ultimi, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, sono stati accompagnati da personale della Polizia di Stato presso i CPR, da dove verranno definitivamente rimpatriati.

Nel corso dei servizi, inoltre, sono stati arrestati un cittadino nigeriano per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e un cittadino guineano per aver esibito un passaporto falso.