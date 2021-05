Nella notte ignoti hanno affisso sui muri e le colonne del centro storico, in particolare piazza Piccola e via Ciro Menotti, decine di fogli formato A4 con sopra stampate poesie.

Ogni foglio porta la firma di un fantomatico “Movimento per l’Emancipazione della Poesia”.

In molti si domandano se il collante usato non danneggi le pareti e la tinteggiatura sia di edifici privati che pubblici su cui son state effettuate le affissioni.