Il quartiere Pista, un tempo luogo di aggregazione per famiglie e cittadini, è oggi al centro di una preoccupante escalation di degrado e criminalità. A denunciare con forza la situazione è il consigliere di opposizione Francesco Macchioni, che ha presentato un’interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta interventi urgenti contro lo spaccio di droga e il degrado nell’area compresa tra il Circolo Primo Maggio e il greto del fiume Secchia.

“Non possiamo accettare che un quartiere così vivo, frequentato da famiglie, giovani e sportivi, sia lasciato in balìa di spacciatori e malviventi” – dichiara Macchioni.

La sua interrogazione, discussa nell’ultimo Consiglio comunale, punta il dito su una situazione che, negli ultimi mesi, si è notevolmente aggravata. Residenti e frequentatori del Circolo Primo Maggio segnalano da tempo un intensificarsi di attività di spaccio, soprattutto nelle ore serali, ma anche in pieno giorno. Le forze dell’ordine, intervenute più volte con l’ausilio di unità cinofile, hanno confermato il problema, rinvenendo sacchetti di sostanze stupefacenti nascosti, l’ultimo dei quali pochi giorni fa vicino a un’abitazione privata.

“È inaccettabile che i cittadini debbano vivere con la paura di trovare droga nascosta nei muretti delle loro case” – tuona Macchioni. Il degrado non si limita allo spaccio: bottiglie di alcolici abbandonate, rifiuti da bivacchi clandestini e persino spaccate notturne al Circolo Primo Maggio dipingono un quadro di abbandono. La zona, attraversata da una pista ciclabile e circondata da un parco e strutture sportive, dovrebbe essere un punto di forza per Sassuolo, ma rischia di diventare un’area evitata dai cittadini.

“Se non si agisce subito, il quartiere Pista diventerà sinonimo di insicurezza, e questo sarebbe un fallimento per tutta la città” – avverte il consigliere. L’interrogazione di Macchioni non si limita a descrivere il problema, ma mette in discussione l’operato della Giunta che, nonostante la dichiarata priorità al tema della sicurezza, sembra incapace di garantire un presidio costante. “Possibile che le forze dell’ordine intervengano solo quando i residenti, esasperati, fanno segnalazioni? Serve un piano strutturato, con passaggi frequenti di polizia municipale e unità cinofile, giorno e notte” – insiste Macchioni.

Il consigliere ha sottolineato come le dichiarazioni del Sindaco, secondo cui “sono stati fatti diversi interventi” e “si continua a monitorare la situazione attivamente”, siano, a suo avviso, lontane dalla realtà. “Sono presente e vivo questa realtà ogni giorno con la mia società sportiva, e posso assicurarvi che in quella zona non si vede un controllo sistematico, né da parte delle forze dell’ordine né della polizia municipale, fatta eccezione per i momenti di crisi o chiamate dei cittadini”.

La presenza di pattuglie, anche con il cane antidroga, sembra più un’eccezione che una regola, e le attività di controllo sono spesso reattive, non preventive.

Nonostante l’organico della Polizia Municipale sia stato recentemente incrementato – fa notare Macchioni – questa presenza si concentra al momento sulle criticità della viabilità, a causa della chiusura del ponte Veggia. “Le risorse ci sono – afferma – e auspico che, una volta terminati i lavori, questi stessi agenti vengano destinati a un presidio costante del quartiere, per evitare che il degrado e la criminalità diventino uno ‘status quo’ stabile e irreversibile.”