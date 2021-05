La Scuderia Ferrari nel Gran Premio del Portogallo ha ottenuto il sesto posto con Charles Leclerc e l’undicesimo con Carlos Sainz. Il monegasco è stato in lotta per tutta la gara con Lando Norris, mentre lo spagnolo ha pagato il degrado della gomma Medium nella parte finale della corsa scivolando così fuori dalla zona punti. La Formula 1 non si ferma, domenica prossima si torna in pista per il Gran Premio di Spagna.