Scudetto Inter, assembramenti in piazza Duomo per la festa dei tifosi

MILANO (ITALPRESS) – Centinaia di tifosi dell’Inter si sono riversati in piazza Duomo, a Milano, per festeggiare il 19esimo scudetto dei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Nonostante i numerosi appelli, non viene rispettato il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi indossa la mascherina. La piazza è presidiata dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale.

(ITALPRESS).