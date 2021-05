Straordinaria doppietta del Ducati Lenovo Team nel GP di Spagna con Miller primo e Pecco Bagnaia secondo a Jerez

Il Ducati Lenovo Team ha ottenuto una straordinaria doppietta nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, disputato questo pomeriggio sul Circuito di Jerez de la Frontera, dove Jack Miller e Francesco Bagnaia hanno portato le loro Desmosedici GP sul podio, chiudendo rispettivamente al primo e secondo posto.

Per il pilota australiano si tratta del secondo successo in MotoGP, ottenuto al termine di una prova magistrale. Partito con il terzo tempo, dalla prima fila, Miller si è portato subito al comando dopo la partenza, ma è poi stato superato da Quartararo al quarto giro scivolando al secondo posto. Il pilota del Ducati Lenovo Team ha comunque cercato di contenere il distacco dal pilota francese ed ha poi approfittato delle sue difficoltà verso metà gara, continuando a spingere fino a raggiungerlo e superarlo a dieci giri dalla fine. Miller ha così tagliato il traguardo al primo posto, regalando a Ducati il suo secondo successo a Jerez della Frontera dopo l’ultima vittoria ottenuta con Capirossi nel 2006 ed ha aggiunto 25 punti alla sua classifica generale, che lo vede attualmente sesto.

Ottima gara anche per Francesco Bagnaia, partito con il quarto tempo dalla seconda fila in griglia. Terzo al primo giro, il pilota italiano è poi scivolato alle spalle di Aleix Espargaro e Franco Morbidelli, ma grazie ad un ritmo costante è riuscito a riprendere entrambi e a superarli. Al 18esimo giro, Bagnaia ha infine passato anche Quartararo, portandosi alle spalle di Jack Miller ed ha chiuso il GP in seconda posizione, a meno di due secondi dal compagno di squadra.

Grazie al risultato di oggi, Pecco conquista il comando della classifica generale piloti, con un punto di vantaggio su Quartararo, mentre Ducati e il Ducati Lenovo Team occupano la seconda posizione rispettivamente nella classifica costruttori e in quella per le squadre.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 1°

“Le ultime due settimane sono state davvero difficili per me: dopo i problemi avuti ad inizio stagione non ero più sicuro di quello che avrei saputo fare in sella alla moto. Oggi però, quando ho visto Quartararo in difficoltà, ho pensato che era il momento di passare al comando, anche se non ero sicuro di riuscire a restare in testa per così tanti giri. Alla fine però ce l’ho fatta e ho vinto la mia prima gara con Ducati. Non potrò mai ringraziare abbastanza Ducati per avermi dato l’opportunità di correre nella squadra ufficiale. Vestire questi colori è per me un sogno che si avvera ed ha un grande significato per me. Grazie a Gigi, Paolo, Davide, Claudio ed a tutta la squadra per aver sempre creduto in me”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 2°

“All’inizio di questo fine settimana ero un po’ in difficoltà ma, grazie al grande lavoro fatto insieme alla mia squadra, oggi in gara mi sono sentito davvero a mio agio in sella alla Desmosedici GP. Ho iniziato a spingere solo dopo i primi quattro giri per non stressare troppo la gomma posteriore: il mio ritmo era buono e mi ha permesso di recuperare sugli avversari e sorpassarli. Alla fine stavo anche avvicinandomi a Jack, ma a due giri dal termine ho preferito difendere il secondo posto e non prendere rischi inutili. Il risultato di oggi è davvero incredibile e spero che potremo continuare così anche nelle prossime gare, che si disputeranno su piste più favorevoli alla nostra moto. Domani avremo ancora una giornata di test perciò dobbiamo restare concentrati”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Credo di essere la persona più felice del mondo in questo momento: Jerez è sempre stata una pista storicamente difficile per Ducati, perciò essere riusciti a chiudere al primo e secondo posto quest’oggi è molto importante per noi, soprattutto dal punto di vista tecnico. Entrambi i piloti hanno disputato una gara eccezionale e sono stati bravissimi. Hanno saputo condurre una prova matura: Jack ha mantenuto un ottimo ritmo ed ha gestito la sua gara alla perfezione e Pecco, che all’inizio di questo fine settimana aveva faticato un po’, è riuscito a fare una bellissima gara chiudendo al secondo posto e ora è in testa al mondiale. Complimenti a entrambi, alla squadra e a tutta Ducati Corse”.

Domani il Ducati Lenovo Team scenderà nuovamente in pista a Jerez de la Frontera per affrontare una giornata di test post-gara.