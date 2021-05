Nuoto,ù: 6 titoli tricolori per il Centro Sportivo GdF di Modena ai nazionali AiCS di Riccione

Nuoto,ù: 6 titoli tricolori per il Centro Sportivo GdF di Modena ai...

Tre giorni di gare, ancora a porte chiuse e con protocolli anti Covid, hanno scandito il week end di sport che allo Stadio del Nuoto hanno proposto i nazionali AiCS in occasione del 5° Swimming games open.

Con oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia, il Centro Sportivo GdF di Modena guidato da Matteo Poli si è presentato per la prima volta al completo mostrando interessanti prestazioni e chiudendo al 9° posto della classifica finale del trofeo Azzurro 2021.

Tra queste, Ines Djebali ha primeggiato nella categoria Ragazzi2 aggiudicandosi l’oro nei 50-100-200 rana, Vanessa Daniele Duzzi ha variato le specialità centrando la 2^ posizione nei 200 dorso e 200 stile libero ma la 1^ posizione e il titolo è arrivata nei 50 dorso.

Filippo Manni si è invece tolto la soddisfazione di vincere i 100 farfalla senior stabilendo con 55”57 il record della manifestazione, e qualificandosi con i 50 stile libero per la gara australiana a eliminazione diretta, che ha visto impegnati gli atleti più forti in gara e che regala emozioni e tensione chiusa come 6°. Nell’australiana riservata agli atleti AiCS declinata al femminile presentava invece Chiara Bozzali e Gaia Minghelli, alla fine quinta e settima.

Finale a Serie 200m Stile Libero

2 DUZZI Vanessa Daniele CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 2007 ITA 32.02 1’06.99 1’41.81 2’16.98

Finale a Serie 50m Dorso

1 DUZZI Vanessa Daniele ITA 2007 CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 33.55

Finale a Serie 200m Dorso

2 DUZZI Vanessa Daniele CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 2007 ITA 36.15 1’15.98 1’57.82 2’37.62

Finale a Serie 400m Stile Libero

4 DUZZI Vanessa Daniele CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 2007 ITA

Finale a Serie 50m Rana Ragazzi 2 Femminili

1 DJEBALI Ines ITA 2007 CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 34.66

Finale a Serie 100m Rana

1 DJEBALI Ines CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 2007 ITA 35.55 1’14.72 (39.17)

Finale a Serie 200m Rana

1 DJEBALI Ines CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 2007 ITA 36.65 1’18.28 1’59.83 2’41.35

Finale a Serie 100m Farfalla

1 MANNI Filippo CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 1998 ITA 25.62 55.57