Nominato il nuovo portavoce del Forum Terzo Settore modenese: è Paolo Belluzzi

È Paolo Belluzzi il nuovo portavoce del Forum Terzo Settore della provincia di Modena; classe 1961, Belluzzi è referente per la progettazione sociale della Uisp provinciale, da sempre molto legato al mondo delle polisportive, dello scoutismo, dello sport e dell’associazionismo in generale.

“Ringrazio il lavoro di Alberto Caldana del Centro Servizi Volontariato che ci ha permesso di arrivare coesi e motivati per affrontare insieme, consiglieri e soci, le tante sfide che il territorio e soprattutto le persone più fragili dovranno affrontare in futuro – commenta Belluzzi – Dopo un 2020 segnato dalla pandemia, in cui il Terzo settore ha dimostrato, ancora una volta, la sua capacità di mobilitarsi, il 2021 non sarà un anno qualunque: sarà l’anno del completamento attuativo della riforma del Terzo Settore ma anche della definizione delle scelte di programmazione, sui fondi comunitari e dei progetti del Recovery Fund. In questa fase così difficile crediamo necessario difendere il patrimonio di associazioni, circoli e cooperative sociali che arricchiscono il nostro territorio. C’è bisogno di un Forum del Terzo settore forte e rappresentativo di tutte le sue anime, volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale, che sappia promuovere progetti innovativi nell’ambito della programmazione territoriale, capace di coinvolgere e animare il confronto con la Pubblica Amministrazione». Ad oggi il Forum associa 90 realtà a livello provinciale e tra gli obiettivi del mandato di Belluzzi c’è quello di ampliare la platea degli associati, aprire una riflessione condivisa su come rispondere e saper interpretare l’evoluzione dei bisogni sociali del territorio, valorizzando la partecipazione delle persone e dei contesti locali, ridefinire il welfare in stretto contatto con gli enti locali. “Vogliamo rafforzare la rappresentanza sociale e politica del Terzo Settore nei confronti delle istituzioni, rivendicando quella che è un’altra delle grandi nostre eccellenze, per una “welfare valley” che, appunto, metta al centro il Terzo Settore” conclude Belluzzi.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Andrea Giusti, Coop. Alecrim WORK

Andrea Iori, Avap Montecreto

Anna Lisa Lamazzi, ARCI PROV.LE

Arturo Nora, CSS

Catia Toffanello, Legacoop

Cristiano Terenziani, AVIS Prov.le

Elena Oliva, CONFCOOPERATIVE

Emanuela Carta, CSI

Filippo Tonelli, Associazione Piccolo Principe

Gianpaolo Ronsisvalle, Porta Aperta

Marzio Govoni, FEDERCONSUMATORI

Michele Andreana, AUSER

Paolo Belluzzi, Pol. Mo est

Sarah Olivero, Coop Aliante

Silviana Siggillino, ACLI PROV.LE

Collegio dei revisori dei conti:

Marrone Giovanni, Oplà

Valentini Vanni, AUSER

Varotti Carlo, circolo Arci San Cesario

Collegio dei garanti: