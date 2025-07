Una segnalazione sulla presenza di un paio di gruppi di ragazzi intenti a spacciare, rubare e scorazzare con monopattini in area di mercato. È ciò che ha fatto scattare nella zona di piazza VIII Agosto una serie di controlli da parte della Polizia Locale, nelle giornate di venerdì e sabato scorsi. Il controllo del venerdì non ha fornito alcun esito, in quanto dei tre ragazzi avvistati, prima in piazza VIII Agosto e poi in via Righi, quello che guidava il monopattino si è dato la fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sabato mattina invece il risultato è cambiato, dopo un’attenta fase di osservazione, è stata accertata la presenza di un gruppo di ragazzi e uno di questi, a bordo di un monopattino, è stato fermato. Dal controllo della persona di diciotto anni e mezzo, è poi scaturita una denuncia in stato di libertà per spaccio di stupefacenti. Inoltre sono stati sequestrati un monopattino elettrico e ventotto palline termosaldate di cocaina per un peso di quasi dieci grammi. Ma non ci si è fermati qui, la Polizia Locale infatti ha successivamente perquisito un alloggio a San Lazzaro di Savena con un ritrovamento di un piccolo quantitativo di hashish, pari a 0,15 grammi. Nel vano scale dello stesso immobile, sono stati rinvenuti un panetto e venticinque palline termosaldate di cocaina per oltre centosette grammi (circa 8-9 mila euro) e quattro involucri di hashish per un totale di 8,5 grammi.