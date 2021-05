Basket: Emil Gas battuta in casa dalla SG Fortitudo

Non c’è gloria per l’Emil Gas Scandiano nella gara con la ZTL Home Fortitudo Bologna, che passa al PalaRegnani dopo un match condotto con margine di sicurezza dall’inizio alla fine, trascinata da Balducci, Ranieri e Lalanne. Non basta, ai padroni di casa, il rientro post infortunio di Vanni; i migliori in fase realizzativa sono Doddi ed Astolfi, entrambi in doppia cifra.

Mercoledì, nel recupero, gli uomini di Baroni riceveranno la visita della Pallacanestro Correggio.

EMIL GAS SCANDIANO-ZTL HOME FORTITUDO 65-84

EMIL GAS SCANDIANO: Astolfi 11, Doddi 12, Rivi 5, Belli 2, Taddei 6, Braglia 2, Brogio 4, Fikri 8, Di Micco, Saccone, Vanni 9, Fontanili 6. All. Baroni.

GINNASTICA FORTITUDO BOLOGNA: Balducci 21, Procaccio 8, Tosini 4, Carpani 6, Lalanne 17, Pederzoli 4, Ranieri 19, Lenzi, David, Nanni 4, Nestola, Zinelli 1. All. Mondini.

Arbitri: Ronda di Piacenza e Diemmi di Parma.

Note: parziali 21-33, 39-55, 52-68.