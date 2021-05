Incidente questa sera alle 18.30 in Via Fontane a Montecuccolo. Un uomo, classe ’47 di Pavullo era alla guida di un mezzo agricolo che, per cause in corso di accertamento è fuoriuscito dalla sede stradale, finendo nella scarpata, ribaltandosi più volte, per una cinquantina di metri, fino a terminare la corsa nella strada sottostante.

Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto è intervenuto personale del 115 e del 118 oltre ai Carabinieri della Compagnia di Pavullo.