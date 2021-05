Da lunedì modifiche alla viabilità in piazza Martiri Partigiani

Cambierà, a partire da lunedì 10 maggio, la viabilità in piazza Martiri Partigiani per consentire alla ditta di iniziare i lavori nella parte sud est.

I mezzi provenienti da via Pia, una volta immessi in piazza Martiri Partigiani ed arrivati all’altezza dell’intersezione con via Rocca, potranno immettersi, a destra, in via Rocca oppure, a sinistra, attraversare il “Cannocchiale” per poi imboccare la parte ovest della piazza e dirigersi verso via Cavallotti per uscire.

L’accesso ai negozi ed alle abitazioni sarà sempre garantito. La modifica della viabilità sarà in vigore fino al termine dei lavori in quel tratto di piazza.