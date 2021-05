Scopri il bello di Casalgrande: due tour per godere delle bellezze del territorio a 360 gradi

“Scopri il bello di Casalgrande”: con questo slogan si è sancita la collaborazione tra Pro Loco, protagonista del progetto, e il Comune di Casalgrande con l’obiettivo di dare lustro alle bellezze locali di questo territorio. Ville, castelli, natura e gastronomia da scoprire: una sinfonia emiliana che soddisfa in armonia tutti i sensi, dal godimento visivo dell’arte e di splendidi paesaggi, fino agli odori e sapori che la natura e la terra regalano a tutti i visitatori che li sapranno apprezzare. Il progetto, che ha il patrocinio di comune, provincia, regione e Plastic Free Emilia Romagna, vede la Pro Loco promotrice della ella strategia di valorizzazione del territorio, con la possibilità di allargare questa esperienza anche a realtà limitrofe.

In questo quadro, ProLoco propone due tour che intendono abbracciare il meglio che il territorio possa offrire. Il primo è il ‘Tour del Castello’: si inizia il percorso visitando un caseificio storico, in omaggio alle radici del territorio; si prosegue incontrando le opere d’arte contemporanea realizzate per Casalgrande da Daniel Libeskind e da Kengo Kuma; il viaggio prosegue poi con la visita alla bellissima villa Costi e la Torre di Dinazzano per poi concludere, dopo aver percorso la millenaria via Statutaria, con la visita all’antico Castello di Casalgrande.

L’altro percorso proposto è quello del ‘Tour della Corte’: un percorso che toccherà il mercato di Salvaterra, cui seguirà la visita agli spazi dell’antica e dimenticata villa Segre; verranno riscoperte antiche piante perdute grazie al lavoro di un grande vivaio; ci sarà poi la riscoperta delle opere d’arte custodite nella chiesa e il finale nella corte della bellissima Villa Spalletti, residenza nobiliare impreziosita da uno dei più bei parchi all’inglese della Regione.

I tour del Castello si potranno realizzare nelle seguenti date:

15 – 29 maggio; 5 – 19 giugno; 17 luglio; 11 – 25 settembre; 9 ottobre; 13 novembre.

I tour della Corte saranno realizzati nelle seguenti date: 30 maggio; 6 giugno; 18 luglio; 26 settembre; 10 ottobre; 14 novembre.

I tour della Corte e del Castello costano 35 euro nei giorni in cui è prevista la degustazione e 25 in quelli in cui non è prevista la degustazione. Per tutte le informazioni su percorsi, orari e date si possono reperire sul sito della proloco www.prolococasalgrande.it compilando l’apposito form di google, sul sito del comune di Casalgrande. In alternativa si può mandare una mail ad info@prolococasalgrande.it , telefonare al 3886311420 o recarsi direttamente presso la sede della Proloco in via A.Moro 8 tutti i giorni su appuntamento o al sabato mattina dalle 09:00 alle 12:30