Come ogni venerdì il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, accompagnato dal Dirigente dell’Ufficio Lavori pubblici, Salvatore d’Amico, si è recato sul Ponte di Veggia, per il consueto sopralluogo settimanale.

Questa volta in ‘forma allargata’, visto che a assieme a loro era presente una delegazione di Consiglieri Comunali, nelle persone di Giancarlo Bolondi, Raffaello Medici, Fabrizio Panini e Matteo Balestrazzi, affinché anche loro potessero rendersi conto direttamente sullo stato di avanzamento dei lavori di completa riqualificazione della struttura.

Da quanto emerso questa mattina, al momento, il cronoprogramma è ampiamente rispettato.

Nel dettaglio, sono stati montati i guard rail che definiscono la parte carrabile del ponte ed è stato completato il primo getto di asfalto sull’intero impalcato superiore. Inoltre si stanno iniziando a predisporre le operazioni di posa per il parapetto a protezione di pedoni e ciclisti a lato della pista ciclabile, parte integrante del progetto di riqualificazione del ponte.

“Mi ritengo estremamente soddisfatto dello stato di avanzamento delle opere – dichiara il Sindaco Giuseppe Daviddi -. Innanzitutto voglio esprimere un ringraziamento alla delegazione di Consiglieri, di maggioranza e opposizione, presenti questa mattina al sopralluogo. E’ un segno di attenzione, veramente apprezzato. Ma il ringraziamento più grande va a chi lavora giorno e notte sulla struttura per far si che i tempi di consegna vengano rispettati, operai in primis. Soprattutto in una settimana dove gli elementi atmosferici non hanno giocato a favore”.

“Ribadisco, come già detto in precedenti occasioni, che allo stato i tempi di consegna del 16 agosto sono rispettati. Tanto che si potrà a breve già iniziare a pianificare quella parte meno visibile, ma altrettanto importante, del lavoro che è quello dei collaudi e degli adempimenti amministrativi”, conclude il Primo Cittadino.