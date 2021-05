Due persone che viaggiavano a bordo di una moto, che per cause in corso di accertamento, questa mattina sono cadute lungo la Statale 12 del Passo delle Radici a Frassinoro. I due, soccorsi e trasportati all’ospedale di Baggiovara, secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Frassinoro.