Al supermercato per fare man bassa di salumi, filmato e denunciato dai carabinieri

Nel corso delle attività di inventario della merce esposta negli scafali del supermercato aveva modo di constatare l’ammanco di una decina di salumi, del controvalore di alcune centinaia di euro. Per questi motivi il responsabile di un supermercato di Sant’Ilario d’Enza, ha deciso di visionare le immagini del sistema di video sorveglianza del supermercato avendo modo di individuare in uno sconosciuto l’autore del furto dei salami.

Video alla mano, il responsabile del supermercato si è presentato ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza formalizzando la denuncia per furto ad opera di ignoti. I carabinieri visionando i filmati hanno ricostruito il modus operandi dell’autore del furto rilevando che lo stesso, entrato nel supermercato come un normale cliente, giunto nel banco dei salumi ha prelevato in più riprese dei salami che riponeva all’interno di un borsone da palestra.

Fatta man bassa di salumi il ladro raggiungeva l’accesso riservato al solo ingresso, quindi in assenza di dispositivi antitaccheggio, si è dileguato. Grazie alle telecamere esterne e a quelle dei varchi comunali i carabinieri sono risaliti all’auto usata dal ladro per assicurarsi la fuga. Un elemento investigativo che ha consentito ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti di un 35enne della provincia di Parma, a cui carico venivano acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di furto, per la cui ipotesi delittuosa è stato denunciato.