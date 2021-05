Bologna: in ricordo di un cantante scomparso, invia un messaggio alla moglie ma lei lo interpreta come un tentato suicidio e chiede aiuto

Ieri pomeriggio, la Centrale Operativa Carabinieri di Bologna è stata informata che un uomo residente in Provincia di Bologna si voleva suicidare. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, impegnati nei consueti controlli del territorio con particolare riferimento alla normativa anti Covid-19, si sono diretti velocemente a casa dell’aspirante suicida per salvarlo, ma lui stava bene perché si trattava di un equivoco. L’uomo, infatti, per ricordare un cantante scomparso, aveva inviato un messaggio romantico alla moglie usando le parole di una canzone che lei aveva frainteso, scambiandole per un messaggio d’addio.