Un’operazione congiunta di Comune di Bologna e Acer, coadiuvati dalla Polizia locale e da una ditta per l’apertura e la messa in sicurezza dei garage di pertinenza dei palazzi di edilizia popolare di via Deledda, Trauzzi e Natali, al Pilastro, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di stupefacente e all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni individuato come il detentore.

Il controllo è scattato questa mattina all’alba, in seguito a diverse segnalazioni di residenti che avevano notato traffici sospetti nelle corsie dei garage Acer. I cani antidroga hanno portato gli agenti e il personale dell’ufficio disciplina di Acer in direzione di un’autorimessa, all’interno della quale è stato trovato il cittadino marocchino. Nel corso della perquisizione, all’interno di una scatola per scarpe, è stato trovato un chilo di marijuana e della cocaina. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il personale di Acer ha poi provveduto alla messa in sicurezza e alla pulizia dei locali.

L’assessora alla Sicurezza integrata Matilde Madrid ha dichiarato: “Questa operazione dimostra quanto siano fondamentali l’ascolto e la collaborazione. La sicurezza si costruisce anche con i controlli, ma soprattutto valorizzando il senso civico di chi abita i quartieri e conosce il territorio. Ringrazio la Polizia Locale e Acer per l’intervento tempestivo, e soprattutto le cittadine e i cittadini del Pilastro che, con le loro segnalazioni, contribuiscono a rendere il rione più sicuro.

“Ringrazio tantissimo la Polizia locale e l’assessora alla Sicurezza del Comune Matilde Madrid – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – che hanno dato supporto ad Acer in questa operazione di controllo dei garage di una zona del Pilastro sulla quale ci erano giunte diverse segnalazioni. Ma voglio ringraziare soprattutto i tanti nostri inquilini perbene che ci segnalano violazioni del regolamento d’uso e possibili reati perché è grazie a loro che possiamo garantire la sicurezza”.