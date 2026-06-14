“A nome mio, e dell’Amministrazione comunale di Bologna, desidero esprimere la più totale, sentita e incondizionata solidarietà e vicinanza all’autista di Tper brutalmente aggredito ieri mattina in piazza Minghetti mentre svolgeva il proprio lavoro sulla linea 96.

Quanto accaduto non è solo un atto di inaudita e inaccettabile violenza, ma rappresenta un’offesa profonda a tutta la nostra comunità civile.

I conducenti dei mezzi pubblici svolgono quotidianamente un servizio essenziale per la cittadinanza, spesso in condizioni complesse, e hanno il sacrosanto diritto di operare in totale sicurezza, senza dover temere per la propria incolumità fisica. Nessun disservizio, vero o presunto, potrà mai giustificare o minimizzare un gesto di barbarie simile.

Confidiamo appieno nel lavoro della Polizia che, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di bordo, è già attiva per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile di questa brutale aggressione.”