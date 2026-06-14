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carabinieri controlliDurante un’intensa operazione di controllo stradale eseguita nella notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, sono stati rilevati diversi episodi di infrazione che testimoniano un forte impegno per la sicurezza sulle strade, specialmente in un fine settimana.

Complessivamente, i militari hanno ispezionato 147 persone e 118 tra veicoli e motocicli nelle principali arterie stradali, contestando numerose violazioni del codice della strada, soprattutto legate alle norme di sicurezza. Tra i casi segnalati, spicca quello di un conducente quarantenne residente a Guastalla, sorpreso alla guida in grave stato di ebbrezza dovuto a un consumo eccessivo di alcolici. A quest’ultimo è stata immediatamente ritirata la patente ed è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per guida in stato d’ebbrezza.

Un secondo episodio ha visto protagonista un venticinquenne reggiano, che è stato fermato mentre guidava nonostante la sua patente fosse stata revocata. Anche in questo caso, i carabinieri hanno provveduto a segnalare il giovane per guida senza patente. Infine, due conducenti, rispettivamente di 25 e 20 anni, entrambi residenti a Reggio Emilia, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, nello specifico 2 grammi di marijuana complessivi. La detenzione è stata ritenuta destinata a uso personale non terapeutico; pertanto, i due giovani verranno segnalati alla Prefettura di Reggio Emilia. Quest’ultima potrà disporre, sulla base del rapporto presentato dai carabinieri, la sospensione dei documenti di guida ed espatrio dei soggetti coinvolti. L’intervento evidenzia l’impegno dei carabinieri nel contrastare comportamenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica e nel garantire maggiore tranquillità per chi percorre le strade del territorio.