Chiusa al transito per lavori il 25 e 26 maggio a Castelnovo Monti via Ginepreto

La prossima settimana per la realizzazione di alcuni lavori, sarà temporaneamente chiusa al transito via Ginepreto, tra Carnola e Vologno, nell’area di Bismantova. I giorni di chiusura saranno nello specifico martedì 25 e mercoledì 26 maggio: la strada non sarà transitabile dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18. Il tratto interessato di via Ginepreto va dalla intersezione con Via Vologno all’intersezione con la strada Provinciale SP108.

“La chiusura – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Severi – è necessaria per consentire alla Ditta Tazzioli e Magnani Srl l’esecuzione di lavori di rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale nell’ambito dell’intervento per la realizzazione dell’Anello pedonale della Pietra sul tratto di strada comunale (via Ginepreto) compreso tra l’abitato di Vologno e l’incrocio con la sp 108 nei pressi di Carnola”. La chiusura della strada sarà indicata anche da apposita segnaletica.