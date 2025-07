L’estate della grande pallavolo giovanile a Castelnovo ne’ Monti ha scritto un’altra importante pagina delle azzurrine della FIPAV. Dopo il collegiale della Nazionale Under 16, ospitato nel mese di giugno, il mese di Luglio si è aperto con il raduno del Club Italia femminile che ha richiamato in Appennino 28 talentuose giocatrici del Centro-Sud Italia. Gli allenamenti con palla al Pala Giovanelli si sono alternati a sedute di preparazione atletica al Wellness Village Onda della Pietra, il tutto per dare modo ai tecnici di perfezionare tattiche e maccanismi di due squadre che da Castelnovo partiranno direttamente per la Croazia (Pula) per prendere parte al torneo internazionale “Global Challenge”.

Nella giornata di sabato, in anteprima ad un allenamento congiunto, l’Assessore allo Sport Carlo Boni ha fatto visita alle azzurrine portando il saluto della amministrazione comunale e della comunità castelnovese. L’allenamento congiunto si è sviluppato con una partitella fra le formazioni del Centro e del Sud Italia che, seppur in veste non ufficiale, è stata arbitrata da Mauro Cervi di Castelnovo ne’ Monti, coadiuvato al tavolo da Roberto Zanini e Simone Cavecchi di Appennino Volley Team.

Lo staff tecnico del Club Italia in occasione del raduno di Castelnovo ne’ Monti e della trasferta in Croazia è composto da Pietro Maccarone (1° allenatore Club Italia Sud), Antonio Piscopo (2° allenatore Club Italia Sud), Dario Giuseppe Giuffrida (Preparatore atletico), Dott. Marco Attanasio (Medico), Michele Minotto (1°allenatore Club Italia Centro), Fabio Berrettoni (2° allenatore Club Italia Centro), Viola Ciofini (Fisioterapista). Con loro il Team Manager Francesco di Leo.