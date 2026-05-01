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E’ stata riaperta al traffico dopo oltre due ore la statale 63 “del Valico del Cerreto” a Casina, chiusa questa mattina intorno alle 11:30 a causa di un incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, nel quale sono rimasti coinvolti un’autovettura e un motociclo.

Nello scontro piuttosto violento, il motociclista, 53enne, è stato sbalzato cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari inviati dal 118, l’uomo è stato elitrasportato al Maggiore di Parma e ricoverato in codice di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per consentire la riapertura della statale.