Calcio, serie A: Sassuolo-Lazio 2-0, neroverdi fuori da Europa

Il Sassuolo chiude con una vittoria il campionato, battendo 2-0 la Lazio al Mapei Stadium, ma perde la qualificazione in Conference League per la differenza reti a sfavore rispetto alla Roma. I neroverdi salutano il tecnico De Zerbi con l’eurogol di Kyriakopulos al 10′ e il raddoppio su rigore al 78′ di Berardi. Per gli emiliani la 38esima di Serie A

aveva ancora valore, nella sfida a distanza con i giallorossi per l’ultimo posto in Europa. Invece Inzaghi, dal futuro incerto ma certo dell’Europa League e del sesto posto, chiude con le assenze dei big: Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.

Prima del fischio di inizio, un minuto di silenzio per la tragedia del Mottarone. I neroverdi portano a casa il primo tempo, sugellato dal gol dell’1-0 di Kyriakopulos, la prima rete del greco in Italia con un mancino dalla lunga distanza al 10′. I biancocelesti perdono al 18′ Correa per infortunio, al suo posto entra Fares e cambia marcia alla squadra: Inzaghi passa alla difesa a quattro, copre meglio gli spazi e riparte palla al piede, a dispetto di un Sassuolo che aveva inizialmente imposto il suo gioco. Considerate le tante assenze e le poche motivazioni, la Lazio disputa una buona prima frazione mentre i neroverdi, pur vicini al raddoppio sempre con Kyriakopulos, pensano più a difendere il risultato.

Nella ripresa Muriqi si divora clamorosamente due occasioni del pareggio, spedendo altissimo un tiro facile e fuori un colpo di testa. Il greco, invece, sciupa la sua prestazione con due gialli nel giro di dieci minuti, lasciando al 61′ i suoi in dieci uomini.

Al 78′ Berardi chiude i conti segnando il raddoppio su calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Prontera per il fallo di Parolo su Caputo. Nel finale due grandi parate di Strakosha e il miracolo di Parolo negano tre volte la rete a Caputo.

La vittoria però non basta al Sassuolo per conquistare l’accesso alla prossima Conference League.

Tabellino:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6 (30′ st Ayhan sv), Ferrari 6, Chiriches 6, Kyriakopulos 6.5; Lopez 6 (30′ st Bourabia sv), Locatelli 6; Berardi 7, Djuricic 6.5 (12′ st Traore 6), Boga 5.5 (17′ st Rogerio 6); Defrel 6 (12′ st Caputo 6.5).

In panchina: Pegolo, Marlon, Peluso, Muldur, Obiang, Haraslin, Raspadori.

Allenatore: De Zerbi 6.5.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Marusic 6, Parolo 5.5, Radu 6; Lazzari 6 (41′ st Armini sv), Akpa Akpro 5.5 (35′ st Moro sv), Leiva 6 (35′ st Escalante sv), Cataldi 5.5 (42′ st Bertini sv), Lulic 6;

Correa sv (18′ pt Fares 6), Muriqi 5.

In panchina: Reina, Alia, Patric.

Allenatore: Inzaghi 5.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETI: 10′ pt Kyriakopulos; 33′ st Berardi (rig.).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Kyriakopulos, al 16′ st, per doppia ammonizione.

Ammonito: Parolo. Angoli: 3-3. Recupero: 1′; 3′.