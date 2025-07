Un risparmio per l’Amministrazione comunale pari a 5.000€ e un’offerta culturale più ampia con 10 proiezioni in più in Piazzale Della Rosa e 2 in più nei quartieri cittadini. Sono queste le motivazioni, valutate da una commissione composta esclusivamente da tecnici, così come prevede la Legge in materia, che ha assegnato ad Arci Modena il bando per la gestione del Cinema Sotto le Stelle per l’anno 2025.

Sono due le Associazioni che hanno partecipato al bando in oggetto: nel progetto presentato da Arci Modena figuravano 35 proiezioni in piazzale Della Rosa più 10 proiezioni nei quartieri cittadini, a fronte della richiesta di un contributo comunale pari a €40.000,00. L’altra Associazione ha proposto un progetto che prevedeva 25 proiezioni in piazzale Della Rosa, 8 proiezioni nei quartieri e una richiesta di contributo pari a €45.000,00. La commissione tecnica ha pertanto valutato i due progetti ed ha decretato vincitore quello di Arci Modena con un punteggio di 97/100 contro i 76/100 dell’altra Associazione.

Il Consiglio Provinciale di Arci Modena, così come previsto dallo Statuto, non ha compiti o ruoli esecutivi. Ha una funzione assembleare e non delibera in merito alla partecipazione a bandi né circa la programmazione delle attività, funzioni che sono in capo all’Ufficio di Presidenza. L’ultima seduta del Consiglio si è tenuta in data 3 febbraio 2025. La Vicesindaco Serena Lenzotti, si è dimessa dalla Presidenza di Arci Modena a seguito della sua nomina all’interno della Giunta comunale di Sassuolo ed è membro del Consiglio Provinciale. L’Assessore Federico Ferrari risiede nel Consiglio Provinciale, ma non ha partecipato a sedute nell’ultimo anno.

Dalle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica non sono stati riscontrati conflitti d’interesse o cause d’incompatibilità di alcun genere.