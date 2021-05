20enne arrestato a Modena per rapina compiuta nel milanese

Ieri pomeriggio, verso le ore 16:00, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Modena hanno individuato e tratto in arresto un 20enne marocchino, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano in sostituzione di una precedente misura meno afflittiva, emessa nei suoi confronti per una rapina aggravata perpetrata a Milano nel novembre 2020.

Il giovane è stato tradotto alla casa circondariale di Modena a disposizione di quella autorità giudiziaria.