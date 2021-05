Incidente in A14, temporaneamente chiuso il tratto Castel San Pietro Terme – Imola

Intorno alle 17:30, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro Terme e Imola in direzione Ancona a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante al km 49, nel quale una persona ha perso la vita un uomo di 45 anni.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Ancona e 4 km in direzione Bologna. Ci sono, inoltre, 2 km di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria.

Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a Castel San Pietro Terme, si consiglia di proseguire sulla SS9 via Emilia e rientrare in autostrada ad Imola.

(immagine di repertorio)