Candidatura dei Portici di Bologna alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, dichiarazione del Sindaco Virginio Merola e della vicesindaca Valentina Orioli

Appresa la notizia sul pronunciamento di ICOMOS sulla candidatura dei portici di Bologna a patrimonio dell’umanità UNESCO, il Sindaco Virginio Merola e la vicesindaca Valentina Orioli dichiarano quanto segue:

“Siamo in attesa di ricevere e visionare la documentazione di ICOMOS, che non ci è ancora pervenuta, per comprenderne la sostanza e capire i tempi e le modalità di approfondimento e integrazione per proseguire il percorso di candidatura. Siamo consapevoli che un obiettivo così importante richiede attenzione, dedizione ai particolari e impegno costante: con questo spirito continuiamo a lavorare per portare questa candidatura alla vittoria perché la nostra città e i nostri portici la meritano”.