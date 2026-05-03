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Il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio, in occasione dei funerali di Alex Zanardi, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del campione bolognese.

Per l’intera giornata di martedì 5 maggio, le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta.

Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato atleta paralimpico. Nato a Bologna, aveva 59 anni, è morto improvvisamente nella serata del 1 maggio.

Il funerali martedì mattina a Padova

Il funerale di Alex Zanardi si terrà martedì mattina alle 11 nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova.