Principio d’incendio a Gattatico in un’abitazione disabitata. Indagano i carabinieri

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I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti poco dopo la mezzanotte di oggi 3 maggio, in via Garibaldi a seguito della segnalazione di un principio di incendio che ha interessato un immobile privato. L’edificio, un’abitazione attualmente non occupata, è di proprietà di un uomo di 61 anni residente a Campegine.

Sul posto, insieme ai militari dell’Arma, è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sant’Ilario d’Enza, che ha domato le fiamme prima che potessero propagarsi al resto della struttura. Dai primi rilievi effettuati, il rogo ha danneggiato esclusivamente la porta in legno della cantina. Fortunatamente non si registrano danni a persone e l’abitazione è stata dichiarata agibile al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Sebbene le cause siano ancora in corso di accertamento, i primi elementi raccolti dai Carabinieri di Gattatico e dai tecnici dei Vigili del Fuoco portano a ipotizzare una matrice dolosa. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e identificare eventuali responsabili.