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Attivata solo da pochi giorni, ha già richiamato l’attenzione e l’entusiasmo di centinaia di bambini, ragazzi e genitori, diventando fin da subito uno degli spazi più frequentati dell’area verde cittadina.

Si tratta della nuova teleferica del Parco della Memoria di Correggio, collocata in prossimità dei giochi già presenti. Realizzata in acciaio, la teleferica è dotata di due linee parallele, così da poter essere utilizzata contemporaneamente da due ragazzi. Una scelta pensata per favorire il gioco condiviso, il movimento e la socialità in sicurezza, valorizzando ulteriormente uno dei parchi più importanti e vissuti della città.

Grande affluenza si è registrata anche in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, quando tante famiglie hanno potuto scoprire e provare la nuova attrazione, confermando il ruolo del Parco della Memoria come luogo di incontro, partecipazione e vita all’aria aperta.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 24mila euro, rientra nell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la cura degli spazi pubblici e il potenziamento delle aree gioco, con l’obiettivo di offrire a bambini e famiglie luoghi sempre più accoglienti, sicuri e capaci di promuovere benessere, movimento e aggregazione.