Bloccato mentre ruba una bicicletta lungo via Emilia Ovest a Modena

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Modena, nel corso di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno proceduto al controllo in questa via Emilia Ovest di un 39enne gambiano, notato mentre si stava allontanando da una rastrelliera da dove aveva prelevato una bici da donna, poi risultata essere oggetto di furto. Per tal motivo l’uomo dopo essere stato identificato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato alla Procura di Modena. Sono in corso accertamenti per individuare il/la proprietario/a della bici.