Bloccati e denunciati dopo aver rubato capi d’abbigliamento in un negozio di Soliera

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Soliera sono intervenuti in un noto negozio di abbigliamento di via Modena per Carpi, dove era stato segnalato un furto. L’intervento ha consentito ai militari di identificare un uomo ed una donna, lui 41enne senegalese, lei 32enne di origini marocchine, entrambi residenti a Modena, che poco prima avevano tentato di sottrarre dall’esercizio alcuni capi d’abbigliamento, dopo aver neutralizzato la placca antitaccheggio grazie all’uso di idonea attrezzatura di cui erano in possesso. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato.