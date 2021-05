Intorno alle 14:30 a Spilamberto, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, la strada provinciale 16 – via per Castelnuovo è stata chiusa nel tratto compreso tra la rotatoria di S.Eusebio e via Viazza. Nello schianto ha perso la vita uno dei conducenti. Sul posto la Polizia locale dell’Unione Terre di castelli, i soccorsi danitari, i vigilio del fuoco e operatori della viabilità della Provincia.