Chiusure sul Ramo di allacciamento D21 Diramazione di Fiorenzuola/A1 Milano-Napoli e sulla A1 Milano-Napoli

Sul Ramo di allacciamento D21 Diramazione di Fiorenzuola/A1 Milano-Napoli e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sul Ramo di allacciamento D21 Diramazione di Fiorenzuola/A1 Milano-Napoli:

-dalle 21:00 di lunedì 31 maggio alle 6:00 di martedì 1 giugno, chi proviene da Brescia ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 Milano-Napoli.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, si potrà rientrare dalla stessa stazione e proseguire in direzione di Bologna;

sulla A1 Milano-Napoli:

-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 giugno e nelle due notti consecutive di giovedì 3 e venerdì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di Binasco, o, in ulteriore alternativa uscire, di uscire dallo svincolo di San Giuliano Milanese;

-dalle 20:00 di lunedì 31 maggio alle 6:00 di martedì 1 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.