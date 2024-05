UniCredit lancia un nuovo portafoglio da 100 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da MedioCredito Centrale, strumento utilizzato dalla banca al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese sin dal lontano 2014 e che ha portato all’erogazione di oltre 3 miliardi di euro a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano con questo particolare strumento.

Il portafoglio prevede l’inserimento di finanziamenti, garantiti dal Fondo di Garanzia, a favore sia di Piccole Medie Imprese che di Small Mid Cap, con un importo massimo di 2 milioni di euro per singola operazione e della durata massima di 84 mesi, con un periodo di preammortamento di 18 mesi.

I fondi andranno a supportare investimenti e/o progetti di ricerca e innovazione realizzati dalle imprese operanti sul territorio nazionale. Saranno inoltre ammissibili operazioni finalizzate al sostegno del circolante e di rinegoziazione del debito, con erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%.

Grazie a questo strumento le imprese potranno quindi accedere al credito garantito con tempi di esecuzione rapidi e costi contenuti. Non è prevista alcuna commissione di garanzia a carico dell’impresa.

“Grazie alla riforma del Fondo di Garanzia del 2024 e alle coperture attualmente in essere – afferma Remo Taricani, Deputy Head of Italy UniCredit – possiamo mettere a disposizione un importante strumento finanziario a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. In particolare, nell’attuale contesto economico-finanziario, in cui non si sono ancora verificati interventi al ribasso da parte della BCE, questa soluzione può essere determinante per l’avvio di nuovi piani di sviluppo delle nostre aziende, soprattutto in ottica di supporto agli investimenti e ai progetti di ricerca e innovazione”.