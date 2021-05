Certamen, tutti i vincitori del concorso di greco e latino

Si sono cimentati con testi tratti da Cicerone a Seneca, da Isocrate a Platone durante le prove che si sono svolte nell’aprile scorso, quest’anno in modalità on line causa pandemia.

Sono i vincitori del Certamen Carolinum “Francesca Meletti”, la competizione, promossa per il terzo anno a livello nazionale dal liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino, che ha coinvolto quasi 70 studenti di 16 licei in sette regioni, dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno.

L’iniziativa, riconosciuta dal ministero, ha come obiettivo la valorizzazione dello studio della lingua e della cultura classica

Le premiazioni si sono svolte, anche queste in videoconferenza, sabato 29 maggio con il saluto del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, della dirigente dell’istituto Giovanna Morini e dei rappresentanti degli enti che sostengono l’evento.

In palio un primo premio da 600 euro, un secondo premio da 400 euro e il terzo premio da 300 euro.

La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti dei licei cittadini, è presieduta da Renzo Tosi, docente di Lingua letteratura greca all’Università di Bologna.

L’iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, ha il sostegno della famiglia Meletti, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Iris ceramica, Bper banca, associazione Amici del Muratori, Società Dante Alighieri comitato di Modena, Associazione italiana cultura classica (Aicc), Rotary, Acetaia Malagoli Daniele, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione della Provincia.

Sono stati premiati 15 ragazzi di 13 scuole con tre premi per ogni categoria, un premio Dante Aligheiri per la miglior resa in italiano e due menzioni d’onore.

I premi del Certamen 2021 sono stati assegnati ai primi tre classificati di ogni anno: 600 euro al primo, 400 euro al secondo e 300 al terzo.

Questi i vincitori (nell’ordine dal primo al terzo) suddivisi per anno scolastico e materia.

Latino quarto anno: Melania Criscuolo (Imbriani – Pomigliano d’Arco); Laura Marasco (Palmieri – Lecce); Chiara Capasso (Imbriani) pari merito Fabiana Rinaldi (Orazio Flacco – Portici).

Latino quinto anno: Gaia Sala (Sacra famiglia – Torino) Premio Tomaso Miani; Giulia Maria Parrella (Luosi – Mirandola) Premio Amici del Muratori; Chaia Masullo (Vian – Bracciano).

Premio speciale Dante Alighieri a Arianna Ricci (Parodi – Acqui terme).

Greco quarto anno: Irene Vacca (Parodi) Premio Silvano Ristori; Gabriele Ambrosino (Carducci – Nola) Premio Oscarina Bregoli; Camilla Botturi (Galvani – Bologna) pari marito Elisa Del Crono (Zucchi – Monza).

Menzione a Leonardo Roscelli (Muratori San Carlo).

Greco quinto anno: Francesco Rubini (Galvani); Carmela Scatozza (Levi – Portici); Matilde Bello (Mauratori San Carlo) Mattia Niccolini (Muratori-San Carlo); menzione Leonardo Nanni (Paradisi – Vignola).